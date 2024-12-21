هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه أستون فيلا اليوم السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل العديد من التغييرات، حيث عاد اللاعب ماتيو كوفاسيتش للتشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة، كما عاد المدافع جون ستونز للمشاركة منذ البداية.

وفي الهجوم، يقود النجم إيرلينج هالاند، بمساندة من جاك جريليش وفيل فودين.

بينما يتواجد كل من كيفين دي بروين، كايل ووكر، وجيريمي دوكو على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، جوشكو جفارديول

الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا

الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند، فيل فودين