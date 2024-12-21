الجزائر تستضيف البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة

يستضيف الجيش الوطنى الشعبي بالجمهورية الجزائرية البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 28 ديسمبر الجارى 2024 بالعاصمة الجزائر، تحت إشراف الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، بمشاركة 6 دول من الأعضاء بالاتحاد هم: السعودية، قطر، تونس، ليبيا، فلسطين، اليمن، والجزائر "منظم البطولة".

يشرف على البطولة العميد أمل خليفة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربى للرياضة العسكرية العميد "فلسطين"، والعميد عبد الرازق الشوشان عضو اللجنة الفنية بالاتحاد "ليبيا"، والعميد عبد الله الفيتورى عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد "ليبيا".

واستعدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة جيداً لهذا الحدث الرياضى العربى العسكرى برئاسة العميد جابو أمحمد عبد الحق - مدير إدارة الرياضة العسكرية بالجمهورية الجزائرية - رئيس الوفد الجزائري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربى للرياضة العسكرية، من أجل خروج هذه البطولة والحدث الرياضى في أفضل صورة .