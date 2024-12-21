3 وزراء يتفقدون اليوم عددًا من المشروعات التنموية ببني سويف والمنيا

وصل كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم السبت، لمحافظة بنى سويف فى بداية زيارة تفقدية لمحافظتى بنى سويف والمنيا لتفقد العديد من مشروعات الرى والزراعة والتعليم وخدمة المجتمع بنطاق المحافظتين، والمنفذة ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على التنسيق المشترك مع وزارة الزراعة على الأصعدة كافة، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر، مما يتطلب التعاون بين الوزارتين عند تنفيذ المشروعات الزراعية التى تتطلب توفير مصدر مائى لها.

وأضاف أن كافة المشروعات التنموية وخاصة فى القطاع الزراعى لها أهمية بالغة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، وهو ما يدفعنا دوما للحرص على ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لهذه المشروعات التنموية لخدمة الوطن والمواطنين، متوجها بالتحية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دورها البارز فى دعم هذه المشروعات، ومؤكدا حرصه على التعاون الدائم مع وزارة التخطيط فيما يخص متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية المختلفة .

وسيتم اليوم تفقد أعمال تطوير الرى على ترعة طرفا بمحافظة المنيا، ومحطة رفع طرفا ٣، وعدد من المشروعات فى مجالات الزراعة والتعليم وخدمة المجتمع .

جدير بالذكر أن مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL يعد أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة المصرية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) منذ عام ٢٠١٥ بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف المصرى ، ودعم وتنمية صغار المزارعين ، مستهدفًا ٤٠ ألف أسرة من خلال أنشطة مختلفة فى مجالات التنمية الزراعية والتعليم والصحة بمحافظات المنيا وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان.