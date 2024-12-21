دوري أبطال إفريقيا.. موعد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري على استاد القاهرة الدولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بحثا عن مصالحة جماهيرة وتصدر جدول ترتيب المجموعة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء الأح بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق في أول ظهور بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال التي أقيمت في قطر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دورى أبطال إفريقيا

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا 2025 من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

قائمة الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

يتغب عن المباراة كل من: عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ويوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد، ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.