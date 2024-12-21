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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتفقد مركز طبي ببني سويف لمتابعة سير العمل.. صور

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز طبي شرق النيل ببني سويف، وذلك في إطار جوالاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بالاستماع إلى شرح مفصل عن مؤشرات الأداء الخاصة بالمركز، وأعداد ملفات المترددين والتي بلغت 17 ألف ملف، كما تفقد عيادة الأسنان، وحرص على التأكد من عمل الأجهزة بالعيادة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد الصيدلية الخاصة بالمركز، وتأكد من توافر مخزون كافٍ من كافة المستلزمات الدوائية، بالإضافة إلى تفقد غرفة التطعيمات، حيث يتم تقديم خدمة التطعيمات لما بين 20 إلى 30 طفل يوميًا، مع وجود حملات للتطعيمات الروتينية للأطفال.

ونوه «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد منظومة ميكنة صرف الألبان، وكذلك توافر مخزون كافى من الألبان، ومتابعة عمل اللجان الخاصة بحوكمة صرف الألبان، كما اطمأن على توافر مخزون كافٍ من الألبان العلاجية، حيت يتم صرف تلك الألبان لـ 129 حالة مسجلة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد أعمال مبادرة «100 يوم صحة» مشددًا على تكثيف الحملات، والقوافل الخاصة بمبادرة صحة المرأة بالمحافظة، مضيفا أن الوزير حرص في ختام جولته على الاستماع للمرضى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تحدث مع المترددات على المركز عن ضرورة المباعدة بين الولادات، وأهميتها على المستوى الصحي.

يذكر أن مركز طبي شرق النيل، ضمن المرحلة الأولى للتطوير، كما تم إدراج المركز في خطة هيئة تنمية الصعيد للتطوير ورفع الكفاءة.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة بمحافظة بني سويف.

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100 يوم صحة الخدمات الطبية للمرضى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور خالد عبدالغفار المنظومة الصحية هيئة تنمية الصعيد رئيس قطاع الطب العلاجي