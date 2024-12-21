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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار

بمصيف بلطيم

محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع كسح الأمطار
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تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود كسح مياه ومخلفات الأمطار بمدينة مصيف بلطيم، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات والمرافق العامة للمواطنين، مشددًا برفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء، من خلال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أول بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ الأستعداد لفصل الشتاء تداعيات التغيرات المناخية كفرالشيخ كسح مياه الأمطار بكفر الشيخ