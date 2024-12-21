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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتفقد المواقع المقترحة للتشجير بمطالع ومنازل الدائري

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية صباح اليوم السبت على قطاعات القوس الجنوبى للطريق الدائرى بنطاق أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم.
وخلال الجولة عاين محافظ الجيزة المواقع المقترحة لتنفيذ أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، وذلك لإضفاء المظهر الجمالي على عدد من القطاعات المحيطة والملاصقة للطريق الدائري استكمالاً لما يشهده من طفرة حضارية كبيرة باعتباره أحد الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير. 
شملت جولة المحافظ تفقد ١٠ نقاط مقترحة تغطى المطالع والمنازل والقطاعات السطحية علي جانبي الطريق الدائرى بنطاق الأحياء الأربع.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة فى تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التى وضعتها الدولة فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة والتى تساهم بدورها فى إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.

وتابع المحافظ خلال جولته أعمال تهيئة وتمهيد المواقع موجها رؤساء الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة الانتهاء من رفع نواتج أعمال توسعة وتطوير الدائرى وأعمال دهان ورفع كفاءة العقارات المحيطة بالطريق.
كما وجه المحافظ السكرتير العام للمحافظة بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وعرض المواقع على المكتب الاستشارى المعنى بالأعمال، لبيان جاهزيتها وتلافى أية ملاحظات لسرعة تسليم المواقع وبدء التنفيذ.
رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام و محمد مرعى السكرتير المساعد و الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وحامد سلامة رئيس حى الطالبية وأحمد جلال رئيس حى العمرانية وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

محافظ الجيزة يتفقد المواقع المقترحة للتشجير المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة مطالع ومنازل الطريق الدائري والقطاعات المحيطة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم الجيزة