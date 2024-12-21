أهالي قرية الخطارة بالشرقية يستغيثون بالمسؤولين لحل مشكلة تتعلق بالمواصلات

ورد إلى صندوق شكاوى جريدة البوابة من خلال بابها صوت الناس شكوى من أهالي قرية الخطارة الصغرة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وجاء في نص الشكوى ما يلي:

نحن أهالي قرية الخطارة الصغرى التابعة لمركز فاقوس نتوجه إليكم بهذا الطلب الذي يهدف إلى حل مشكلة هامة والتى يعاني منها سكان قريتنا وهي نقص وسائل النقل الآدمية والموثوقة للتنقل من وإلى مركز ومدينة فاقوس، حيث إن الوسيلة المتوفرة حالياً هي سيارات ربع نقل والتي لا توفر الحد الأدنى من الراحة أو الأمان للمواطنين .

لذا نقترح لسيادتكم التكرم بتعديل خط سير الميكروباصات القادمة من فاقوس والتي تنتهي حالياً عند قرية الروضة بحيث يتم تمديد الخط ليشمل قرية الهيصمية مروراً بقرية الخطارة الصغرى وبذلك يكون خط السير الجديد على النحو التالي:(فاقوس - أبو شلبي - الروضة - العريفات - الخطارة الصغرى - الهيصمية) مما يساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة الأهالي وتحسين جودة خدمات النقل مع توفير وسيلة أكثر أماناً وراحة.

ولهذا نناشد سياتكم بحث شكوتنا ومحاولة مساعدتنا فى تغيير خط السير للميكروباصات، حرصا على أرواح أودلانا وأطفالنا وقبل فوات الأوان.

6454fabc-d452-49e5-93c0-bdbf75b11587

7258c42a-66c5-4127-b217-e94d0f8b817d

b170b77f-f805-464c-ad0c-3adcac41dea4

cd2c4d67-6445-43e0-81aa-68226b7140cf