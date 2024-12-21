ads
السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أهالي قرية الخطارة بالشرقية يستغيثون بالمسؤولين لحل مشكلة تتعلق بالمواصلات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ورد إلى صندوق شكاوى جريدة البوابة من خلال بابها صوت الناس شكوى من أهالي قرية الخطارة الصغرة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وجاء في نص الشكوى ما يلي:

 نحن أهالي قرية الخطارة الصغرى التابعة لمركز فاقوس نتوجه إليكم بهذا الطلب الذي يهدف إلى حل مشكلة هامة والتى يعاني منها سكان قريتنا وهي نقص وسائل النقل الآدمية والموثوقة للتنقل من وإلى مركز ومدينة فاقوس، حيث إن الوسيلة المتوفرة حالياً هي سيارات ربع نقل والتي لا توفر الحد الأدنى من الراحة أو الأمان للمواطنين .

لذا نقترح لسيادتكم التكرم بتعديل خط سير الميكروباصات القادمة من فاقوس والتي تنتهي حالياً عند قرية الروضة بحيث يتم تمديد الخط ليشمل قرية الهيصمية مروراً بقرية الخطارة الصغرى وبذلك يكون خط السير الجديد على النحو التالي:(فاقوس - أبو شلبي - الروضة - العريفات - الخطارة الصغرى - الهيصمية) مما يساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة الأهالي وتحسين جودة خدمات النقل مع توفير وسيلة أكثر أماناً وراحة. 

ولهذا نناشد سياتكم بحث شكوتنا ومحاولة مساعدتنا فى تغيير خط السير للميكروباصات، حرصا على أرواح أودلانا وأطفالنا وقبل فوات الأوان.

6454fabc-d452-49e5-93c0-bdbf75b11587
6454fabc-d452-49e5-93c0-bdbf75b11587
7258c42a-66c5-4127-b217-e94d0f8b817d
7258c42a-66c5-4127-b217-e94d0f8b817d
b170b77f-f805-464c-ad0c-3adcac41dea4
b170b77f-f805-464c-ad0c-3adcac41dea4
cd2c4d67-6445-43e0-81aa-68226b7140cf
cd2c4d67-6445-43e0-81aa-68226b7140cf
d4eec7ef-b41e-4ccc-b251-0b912c600753
d4eec7ef-b41e-4ccc-b251-0b912c600753
أهالي قرية الخطارة الصغرى مركز فاقوس مشكلة استغاثه سيارات ربع نقل