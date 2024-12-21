تحرير 249 محضرا تموينيا بالمنوفية وضبط 10 أطنان زيت صويا مجهولة المصدر

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيراً إلى أنه تم تحرير 249 محضرا تموينيا متنوعا خلال يومين من الحملات لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 10 أطنان زيت صويا بدن مستندات مجهول المصدر بمخزن لتعبئة المواد الغذائية، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب مستودع حديد بحوزته 10 أطنان حديد بدون مستندات مجهول المصدر بمركز ومدينة الشهداء، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب محال بقالة وثلاجة لبيع اللحوم لعدم الإعلان عن الأسعار للتربح بدون وجه، بالإضافة إلى تحرير 134 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و115 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.