اليوم.. حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

يختتم اليوم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير دورته السادسة، التى أقيمت فى الفترة من 16 لـ21 ديسمبر الجارى بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، برئاسة المخرج وحيد صبحي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع الأفلام بمختلف قطاعتها.

يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير دورته السادسة، وإعلان الفائزين بجوائز الدورة السادسة، بالمسابقات المختلفة للمهرجان من خلال لجان التحكيم.

شهدت الدورة السادسة للمهرجان عرض ما يقرب من 50 فيلما قصيرا من دول مختلفة، يتخللها عروض عالمية للمرة الأولى، وعدد من الندوات المختلفة كندوة الفنان خالد النبوي، و الفنان الفسلطينى كامل الباشا والسيناريست تامر حبيب، بالإضافة إلى ورش الماستر كلاس المتنوعة.

كرم المهرجان خلال حفل افتتاح دورته السادسة كل من الفنانة ناهد السباعي ومهندس الديكور أنسي أبو سيف والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومنحهم البرج الذهبي عن مشوارهم الفني.

عرض المهرجان عددا من الأفلام المميزة، من ضمنها الفيلم اللبناني Far From It، والفيلم المصري كعب عالى، والفيلم الفلسطيني برتقالة من يافا، والفيلم المصري دم فاسد، والفيلم المصري أروح لفين، والفيلم المصري أبويا، وفيلم العربية الألماني، وفيلم حر، وفيلم نص فيتو، وفيلم مادونا، وفيلم عقبالك يا قلبي.