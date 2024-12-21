«السينمائيين» تنعى مهندس الصوت محسن التوني

نعت نقابة السينمائيين وفاة مهندس الصوت الدكتور محسن التوني، العميد الأسبق لمعهد السينما، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد مسيرة فنية كبيرة.

وقالت النقابة في بيانها: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التوني الأستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقًا وعضو مجلس إدارة النقابة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

كما نعت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون الراحل محسن التوني في بيان جاء فيه: "بخالص الحزن والأسى تنعى الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون الدكتور محسن التوني الأستاذ بقسم الصوت والعميد السابق بالمعهد العالي للسينما، رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان".