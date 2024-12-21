أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، ان المستشار الألماني يزور موقع حادث الدهس الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى الليلة الماضية

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أمس الجمعة، إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص داخل سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الألمانية، امس الجمعة.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية حسبما نقلت عن مصادر حكومية، أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في سوق عيد الميلاد، وتمكنت الشرطة في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانيير إعلامية ألمانية، أن الحادثة التي وقعت بعد عملية الدهس العشوائية في مدينة ماجديبورج الألمانية تسببت، في مقتل 11 شخص وإصابة 60 آخرين.

وأظهر فيديو متداول لحظة دهس سيارة مسرعة، لعدد من الأشخاص، في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج الألمانية، ما أثار حالة من الهلع في المكانة، من القبض على سائق السيارة المتورط في الحادث.