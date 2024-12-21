ads
السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يالفيديو.. مستشار وزير الخارجية الأوكراني يعلق على اغتيال الجنرال الروسي

يفهين ميكيتينكو مستشار
يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إنّ ليلة اليوم شهدت مهاجمة 80 مسيرة روسية أراضي بلاده، 50 منها جرى اسقاطها.

وأضاف ميكيتينكو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حرب الاستنزاف تستمر ونحن في الدفاع الكامل، والعامل الرئيسي وراء استمرار هذه الحرب، هو الموارد، فالمساعدات مستمرة، ولولا المساعدات من الغرب لما استطعنا الصمود أمام الروس، لأن المقارنة ليست في صالحنا للأسف الشديد".

وتابع: "هناك عوامل مختلفة، مثل الطقس، وهو في صالحنا، ولكن، جرى تدمير 80% من محطات الطاقة في بلادنا، وبقيت محطات الطاقة والكهرباء التي تعمل بالطاقة الذرية، ولا نزال مستعدين للصمود والتصدي".

وحول مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيمياوي والبيولوجي في القوات الروسية إيغور كيريلوف، قال: "لست متأكدا من أوكرانيا تقف وراء ما حدث، فشخص أوزبكي اعترف بارتكاب عملية الاغتيال، وقال إن له اتصالات مع مخابرات بلادنا، وهذا قد يكون محض كلام لا أساس له من الصحة، ولكن الوضع غير واضح 100%".

يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني اغتيال الجنرال الروسي