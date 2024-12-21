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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي منشأة العماري لـ"محافظ الأقصر": "ملناش مطالب أو احتياجات"

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
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رحب أهالي ومواطنو قرية منشاة العماري بمحافظة الأقصر، بزيارة المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة لقريتهم ومنطقة الصعايدة، مؤكدين أن قريتهم تنعم بكافة الخدمات، ويوجد بها كافة المرافق من صرف صحي ومياه وكهرباء وغاز طبيعي واتصالات، وأنهم ليس لديهم مطالب أو احتياجات.

محافظ الأقصر يؤكد أهمية فتح قنوات تواصل بين الأهالي والتنفيذيين لحل المشاكل

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري عقده المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مع عدد من المواطنين وأهالي قرية منشأة العماري بمدينة الأقصر، حيث أكد المحافظ خلال اللقاء حرصه علي التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم، لافتًا إلى أهمية فتح قنوات تواصل بين الأهالي والتنفيذيين لحل المشاكل وتلبية المطالب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة باتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع لكافة الآراء والحرص على تحقيق الصالح العام.

وقدم أهالي منشاة العماري ومنطقة الصعايدة الشكر لمحافظ الأقصر، على زيارته للقرية معربين عن تقديره له، حيث حرص المحافظ علي فتح نقاش معهم استعرضوا خلاله رؤيتهم فيما يتعلق بملفات الأحوزة العمرانية، وتراخيص البناء والتقنين، واستكمال خطط تطوير البنية التحتية بالقرية في مرافق المياه والصرف الصحي والنهوض بها في كافة القطاعات وأبرزها التعليم والصحة.

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