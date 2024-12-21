القومي للمرأة يطلق المرحلة الرابعة من «منهجية حوار الأجيال»

يطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الرابعة من «منهجية حوار الأجيال» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس، على أن المرحلة الرابعة تبدأ فعالياتها بعقد اجتماعات عامة بمحافظتي الجيزة والشرقية خلال يومي 22و23 ديسمبر الجاري، تتضمن عرض نتائج جلسات التشاور السابقة، وماذا تعلم كل جيل من الجيل الآخر، وعرض التعهدات الخاصة بوقف الممارسات الضارة وتعزيز العادات الإيجابية، وعرض الخطوات القادمة في حوار الأجيال من خلال المجموعة المختارة والتي قامت بتنفيذ كافة الخطوات الخاصة بالمنهجية.

وتلى مرحلة الاجتماعات عقد مجموعة من الزيارات المنزلية على التوازي تقوم بها المجموعة المدربة على المنهجية ، وأخيرا مرحلة إطلاق حملة "طرق الأبواب" بمنهجية حوار الأجيال خلال الفترة من 23 حتى 26 ديسمبر بمحافظتي الجيزة والشرقية.

يذكر أن «منهجية حوار الأجيال» تضمنت عدة مراحل بدأت بتطبيق المنهجية التي هدفت إلى تكوين الرأي العام في المجتمعات المختارة وتقريب وجهات النظر بين الأجيال المختلفة، تلتها مرحلة جلسات التشاور حيث تم اختيار 200 من المتطوعين بناء على معايير محددة لمعرفة أبرز المشكلات المتعلقة بالمرأة بمناطقهم، وفي المرحلة الثالثة تم تصفية المتطوعين من السيدات والرجال لنقل رسائل المنهجية خلال يوم من كل أسبوع في تجمعات لأهالي قراهم، ثم جاءت المرحلة الرابعة التي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة.