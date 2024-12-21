إصابتان في خان يونس بعد قصف إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بوقوع إصابتين جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة تجاه عدة مواطنين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استُشهِد طفل فلسطيني، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الرشايدة، شرقي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانٍ مقتضب، باستشهاد الطفل، جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في منطقة الرشايدة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 800 فلسطيني وإصابة 6500 واعتقال ما يزيد على 11 ألفًا آخرين.