الأعلى مشاهدة في تاريخ DC.. تريلر Superman يحقق 250 مليون مشاهدة

حقق الإعلان التشويقي لفيلم السوبر هيرو المنتظر “Superman” للمخرج جيمس غان، أرقامًا ضخمة لصالح استديوهات “وارنر براذر” و"DC" الترفيهية، قبل طرحه بصالات السينما في 11 يوليو 2025.

وأعلن المخرج على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، أن المقطع الدعائي لفيلم "سوبرمان" تمت مشاهدته أكثر من 250 مليون مرة في يومه الأول. وأكمل غان: "لقد أصبح المقطع الدعائي لفيلم Superman رسميًا الأكثر مشاهدة في تاريخ كل من DC ووارنر براذر". واختتم غان: "هذا بفضلكم جميعًا، شكرًا لكم! نحن ممتنون للغاية، والأهم من ذلك كله، متحمسون لمشاركة هذا الفيلم معكم في يوليو. عطلات سعيدة".

وفقًا للمخرج، فإن مشاهدات المقطع الدعائي لفيلم “Superman” تفوقت على العديد من استوديوهات هذا العام. على سبيل المثال، تم إطلاق المقطع الدعائي الأول لفيلم "Joker: Folie à Deux" بـ 167 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة، بينما تم إطلاق المقطع الدعائي لفيلم "Inside Out 2"، وهو الفيلم الأعلى ربحًا لهذا العام بإيرادات بلغت 1.6 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، بـ 157 مليون مشاهدة. لا يزال مقطع فيلم "Deadpool and Wolverine" من إنتاج Marvel يحمل الرقم القياسي لأكبر مقطع دعائي على الإطلاق بـ 365 مليون مشاهدة.

يقدم الإعلان التشويقي نظرة أولى على ديفيد كورينسويت في دور كلارك كينت، المراسل لصحيفة متروبوليس ديلي بلانيت. وهناك أيضًا عدة لقطات سريعة لزميلة كينت وحبيبة سوبرمان، لويس لين (راشيل بروسناهان)، في ديلي بلانيت ومع سوبرمان؛ وللعدو اللدود لسوبرمان، ليكس لوثر (نيكولاس هولت)، وهو يحدق في وجهه وهو يخطط لنوع من المؤامرة الشريرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بضع لمحات سريعة لسكايلر جيسوندو في دور المصور جيمي أولسن لصحيفة ديلي بلانيت، وكذلك برويت تايلور فينس في دور جوناثان كينت، والد كلارك بالتبني.

كانت كل هذه الشخصيات عناصر أساسية في كل فيلم رسوم متحركة أو حي مقتبس عن سوبرمان حتى الآن. ولكن، لأول مرة في العصر الحديث لأفلام الأبطال الخارقين الحية، نلتقي أيضًا بالكلب المشاغب كريبتو، الابن الأخير لكريبتون، الذي ينقذ سوبرمان الملطخ بالدماء والمرهق بعد اصطدامه بالجليد في القطب الشمالي. هناك أيضًا لمحات سريعة للعديد من الأبطال الخارقين الآخرين في دي سي الذين يظهرون لأول مرة في السينما. ومن بينهم إيدي جاثيجي في دور السيد تيريفيك، الذي يُرى وهو يحوم داخل كرة منيعة؛ وناثان فيليون في دور جاي جاردنر، العضو المشاكس في فيلق الفانوس الأخضر الذي يسير نحو سوبرمان بهدف لا يبدو ودودًا.