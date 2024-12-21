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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروع في البحيرة.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة، في حادث تصادم مروع، وقع اليوم السبت، وذلك إثر تصادم بين ميني باص وتروسيكل، وذلك على طريق (كفر الدوار- أبو المطامير) أمام قرية سيدي غازي تحديدًا عند كوبري الجلاء. 

حادث تصادم مروع بقرية سيدي غازي 

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالواقعة من مركز شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميني باص ودراجة بخارية تروسيكل، بطريق كفر الدوار أبو المطامير، أمام قرية سيدي غازي بالقرب من كوبرى الجلاء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى كفر الدوار العام.

وبالفحص تبين وفاة كلا من: "صفاء السيد" 38 عامًا، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، "دنيا ضاحي السيد" 14 عامًا، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، "ياسين ضاحي السيد" 13 عامًا، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، و"عبد الرحمن ضاحي السيد" 11 عامًا، مقيم بمنيا القمح بالشرقية، وتم إيداع الجثامين بثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب كل من: "مصطفى عبد الحميد قبيسي" 18 عامًا، مقيم بسيدي غازي، مصاب بكسور مضاعفة متفرقة بالجسد، "طفلة مجهولة الهوية، 13 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، و"داليا ضاحي السيد" 18 عامًا، مقيمة بمنيا القمح بالشرقية، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

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