بالصور.. تنفيذ 52 إزالة إدارية خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأقصر

نفذت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة الأقصر، حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية، فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

حملة المرافق بالأقصر

وفي هذا السياق، أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية، بنطاق الشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك بالتنسيق مع اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر.

تحرير ٤٩ محضر وتنفيذ ٥٢ إزالة إدارية في حملة مرافق بالأقصر

واستهدفت أعمال الحملة، شارع المنشية وشارع المدينة المنورة والتلفزيون وشارع المحطة، وأسفرت عن تحرير ٢٣ محضر شغال طريق، ٧ محاضر بائع متجول، ٩ محاضر نظافة عامة، ٣٤ محضر مضبوطات متنوعة، ٥٢ محضر إزالات إدارية، إضافة إلى تحرير ١٠ محاضر نظافة وبيئية وضبط استاندات خشبية والتحفظ على العديد من الطاولات الصغيرة والألواح الخشبية.

شارك في الحملة، حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وضباط شرطة المرافق "الرائد محمد الراوي، الرائد سيد سلامة، الرائد إسلام عبدالنعيم، الرائد يوسف العبد، النقيب عبدالرحمن النخيلي" والقوة المرافقة لهم.

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