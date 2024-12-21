زيادة أسعار البيض في أمريكا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

قفزت أسعار البيض في الولايات المتحدة لمستويات قياسية بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، مما أدى إلى نفوق ملايين الدواجن في وقت يشهد فيه السوق زيادة في الطلب بسبب موسم العطلات، وفقا لوكالة "بلومبرج".

وبلغ متوسط سعر 12 بيضة كبيرة 5.67 دولار هذا الأسبوع، وفقا لمؤشر القياس من خدمة إعداد تقارير الأسعار وتجاوزت الأسعار أعلى مستوى سابق في ديسمبر 2022.

وقالت كارين ريسبولي، المديرة التنفيذية لشؤون البيض في شركة إكسبانا المتخصصة:"إن الارتفاع في الأسعار يعود إلى مزيج من خسائر الإنتاج الناجمة عن تفشي إنفلونزا الطيور وزيادة الطلب على البيض خلال موسم الخبز في العطلات."

وأضافت ريسبولي: "أن التفاوت في العرض قد أجبر بعض العملاء على مواجهة حصص أو إلغاء الطلبات، مما ترك الأرفف فارغة في بعض المتاجر في أنحاء البلاد".

ومنذ منتصف شهر أكتوبر، تم ذبح حوالي 17 مليون دجاجة، مما جعل هذه الفترة واحدة من الأسوأ في تفشي إنفلونزا الطيور الحالي، الذي تم تأكيده لأول مرة في قطعان الدواجن الأمريكية في فبراير 2022.

كما انتقل الفيروس إلى أنواع أخرى مثل الأبقار الحلوب، بينما تم نقل شخص إلى المستشفى في لويزيانا هذا الأسبوع بعد إصابته بحالة شديدة من إنفلونزا الطيور H5N1.

وفي الوقت الذي بدأ فيه التضخم في العديد من الأطعمة بالانخفاض، استمرت أسعار البيض في الارتفاع، خاصة في وقت يكثر فيه الخبز وصناعة الحلويات لاحتفالات العطلات الشتوية. وأدى هذا الارتفاع في الطلب إلى تقليص الإمدادات، خصوصًا في الولايات التي تفرض متطلبات للبيض الخالي من الأقفاص مثل كاليفورنيا.