قرارات بتعيين وندب قيادات أكاديمية جديدة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عدداً من القرارات؛ المتضمنة تعيين وكيلاً لكلية التربية، و(٥) رؤساء لمجالس الأقسام؛ بكليتيّ التجارة، والآداب، وكذلك معهد جنوب مصر للأورام، ومعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، بالجامعة.

وتضمنت القرارات؛ تعيين الدكتور جمال حسن السيد إبراهيم الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية؛ وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتجديد قيام الدكتور سامح عبد السلام مصطفي الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة، بكلية التجارة؛ بأعمال رئيس مجلس القسم، إلى جانب تعيين الدكتور يسري عبد الحكيم خليفة دياب الأستاذ بقسم التاريخ، بكلية الآداب؛ رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وندب الدكتور محمد ثروت سعيد عبدالعال الأستاذ بقسم المحاصيل، بكلية الزراعة؛ للإشراف علي قسم الإحصاء الحيوي، والمعلوماتية الحيوية التطبيقية، بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك لمدة عام.

كما تضمنت القرارات، في معهد جنوب مصر للأورام؛ تعيين الدكتور هيثم أحمد سامي الأستاذ بقسم أشعة الأورام التشخيصية؛ رئيساً لمجلس القسم، وتعيين الدكتورة أسماء محمد زهران عمر الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات لكلٍ منهما.

وهنأ رئيس الجامعة؛ القيادات الجديدة، موجهاً بضرورة مواكبة كافة سبل التطوير، والتحديث المستمر؛ بما يتوافق مع مستجدات كل تخصص داخل قطاعات الجامعة المختلفة، وتوجيه البحث العلمى؛ للارتقاء بمخرجاتها المتعددة في مختلف المجالات؛ العلمية، والبحثية، والخدمية؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها، وأداء رسالتها الأكاديمية، والمجتمعية؛ وفقاً لأهدافها، واستراتيجيتها المستقبلية.