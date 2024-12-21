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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين ينجح في إنقاذ مريض يعاني من جلطة بالمخ

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين في إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة بالجانب الأيسر من المخ.

وأضاف وكيل الوزارة أن المريض تم تحويله إلى مستشفى السنبلاوين وكان يعاني من جلطة مخية في الجانب الأيسر نتيجة وجود سدة شريانية في الشريان السباتي الايسر وعلى الفور تم عمل دوبلكس على شرايين الرقبة وتبين وجود انسداد في الشريان السباتي (Carotid stenosis )الايسر بنسبة 75% وانسداد في الشريان السباتي الأيمن بنسبة 60%.

كما أوضح أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة ودخول المريض العمليات تم إزالة السدة الشريانية (Carotid plaque)  وإعادة التروية الدموية للمخ وانقاذ حياة المريض.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجى أن أقسام الجراحات التخصصية بمستشفيات صحة الدقهلية تعمل على قدم وساق، ويتم اختيار بعض العمليات منها للعرض والتوثيق.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره للفريق الطبي ولإدارة مستشفى السنبلاوين وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى متمنيا المزيد من النجاح.

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