التعليم تطلق ورش عمل لإعداد برامج تدريبية لشهادات الصلاحية والترقي

نظمت الأكاديمية المهنية للمعلمين، سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادات الصلاحية المطلوبة للترقي.

ركزت الورش على تحليل معايير الأداء التعليمي وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، بجانب دراسة بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة، بهدف تحديد معارف ومهارات شاغلي وظائف المعلمين.

شارك في الورش خبراء من الجامعات المصرية والهيئات التعليمية المتخصصة، حيث أسفرت الجهود عن إعداد مصفوفات شاملة للمعارف والمهارات المطلوبة لشاغلي وظائف المعلمين، الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، أخصائيي التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم بما يتماشى مع المعايير التربوية الحديثة.