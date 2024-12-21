بمشاركة 7 مشاريع طلابية.. النعماني يتفقد جناح جامعة سوهاج بمعرض تراثنا

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جناح الجامعة بمعرض تراثنا، والذي يقام تحت رعاية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، و يشارك به مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، وعدد كبير من العارضين من مصر والدول العربية.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي.

مضيفاً أن المعرض يتيح فرص تسويقية للمشروعات من هذا النوع، بالإضافة إلى إتاحة العديد من المنتجات والمصنوعات التراثية المتميزة والترويج لها.

وخلال تفقده لجناح الجامعة أشاد النعماني بما شاهده من إبداعات فنية يدوية و المشروعات الطلابية المشاركة، مثمناً مشاركة الطالبة صابرين رمضان من ذوي الإعاقة الحركية، و قدراتها لفنية المتميزة والتي تشارك بالمعرض بمشروع تصنيع الميداليات والكوفيات، والتي استطاعت تحويل إعاقتها إلى طاقة إيجابية وإبداع .

وأضافت الدكتورة ريهام محمد علي مدير مركز الحرف التراثية بالجامعة ان المعروضات التي تضمنها جناح الجامعة بلغت ٤٥٠ قطعة متنوعة مابين منتجات يدوية وفنية والتي تتميز بها محافظة سوهاج، مثل مشغولات الكروشية، الشنط والحقائب، قطع فنية بخامة الريزين، مشغولات الحلي بخامات الأحجار، إضافة إلى عدد من المشغولات الدالة على الهوية الصعيدية بصفة عامة، و السوهاجية بصفة خاصة، كما تم مشاركة ٧ مشاريع طلابية عن تطوير الحرف التلي، المنسج، الايتامين، الاكسسوارات و الخرز.

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