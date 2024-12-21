تحالف النخبة يقدم حلولا لمشاكل الزراعة

قال الدكتور على عبدالعزيز الاستاذ المساعد بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، وصاحب فكرة تحالف النخبة والمنسق العام له أن تحالف النخبة بدأت فكرته فى عام 2023 بعد مشاهدة العديد من مشاريع التخرج الخاصة بشباب كليات الزراعة المصرية ووجدنا شباب واعى محب لوطنه يقدم العديد من الأفكار والأبتكارات الزراعية الرائعة التى تحتاج الى تكاتف جميع كيانات الدولة التي تعمل بالزراعة لتنميتها وتم البدء فى تشكيل تحالف النخبة فى يناير ٢٠٢٤.

وأوضح عبد العزيز، أنه تقدم اول طلب لكلية الزراعة جامعة عين شمس للأنضمام لتحالف النخبة والذى قوبل بترحاب شديد لتنفيذ الفكرة وتوالت طلبات الأنضمام حتى اصبح تحالف النخبة يضم العديد من الوزارات والجامعات والمراكز البحثية والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالزراعة والبيئة والتنمية المستدامة وتم تحديد ١٨ هدف لحل بعض مشاكل الزراعة المصرية من خلال تحالف النخبة واهمها عمل خريطة أرشادية الكترونية تعتمد على طلبة كليات الزراعة وطلبة الكليات التي تعمل فى شتى مجالات التنمية المستدامة والبيئة بالجامعات المصرية .

وأشار عبد العزيز، الى انه سيتم تفعيل دورهم الأرشادى للفلاح والمستثمر بعد تدريبهم بشكل جيد من خلال تحالف النخبة لتعويض نقص أعداد المرشدين الزراعيين فى محافظات مصر على ان يتولى الجزء التطبيقي فى تدريب الطلبة المراكز البحثية والشركات الزراعية الكبرى المنضمة للتحالف بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لرفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتأدية دورهم الأرشادى فى الدعم الفنى للفلاح وسد العجز فى الارشاد الزراعي بجميع محافظات مصر.

ولفت الى انه كما يقوم تحالف النخبة بتشجيع الطلبة على الأبتكار والأبداع لتوطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وتابع: " سيقوم تحالف النخبة بأجراء البحوث التطبيقية والمشروعات والبرامج والدراسات المشتركة بين جميع أطراف تحالف النخبة بما يتيح الاستفادة من التمويلات المحلية والدولية في مجالات الزراعة والبيئة والتنمية المستدامة ودمج طلبة كليات الزراعة بها لمساعدتهم فى مشاريع التخرج الخاصة بهم من خلال خبرات أطراف تحالف النخبة وبناء قدراتهم وتجهيزهم لسوق العمل واعطائهم مكافأت مالية لمساعدتهم اثناء فترة الدراسة وبعد التخرج كما سيقوم تحالف النخبة بترشيح الطلبة المتفوقين للعمل مستقبلا فى المراكز البحثية للأرتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر وتطويرها كما يتم ترشيح الطلبة المتميزين للعمل فى كبرى الشركات الزراعية.

واستكمل: “كما سيقوم التحالف بدمج جميع الأطراف المشاركة فى منظومة التحول الرقمي للتبادل العلمي والخبرات المشتركة لبناء قدرات الطلاب والخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والوزرات المشاركة وشركات القطاع الخاص لتنمية المجتمع الزراعى وتفعيل دورهم الأرشادى لخدمة المزارعين والمستثمرين”.

ويستهدف تحالف النخبة نشر تكنولوجيات الزراعة الذكية مناخيا في القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على تطبيق نظم الري الذكية لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في رى المحاصيل الأستراتيجية والتوسع في الزراعة العضوية وتدوير المخلفات الزراعية وأنتاج اسمدة صديقة للبيئة تحد من تلوث التربة والمياه والهواء وتقلل من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ومن ثم حدوث التغيرات المناخية وتطبيق التقنيات الحديثة لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحييد تدهور الأراضي الزراعية وزحف الكثبان الرملية ومن ثم مكافحة ظاهرة التصحرو تشجيع المزارعين على التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية الحديثة وتقليل الهدر فى انتاجية الفدان.

وكذلك يدعم التحالف تمكين المرأة لتنمية المجتمعات الريفية وتشجيع المرأة المعيلة علي أنتاج منتجات زراعية وجميع أشكال التعاون المشترك الأخرى التى يتم الاتفاق عليها بين أطراف التحالف ومن الجهات التى انضمت للتحالف حتى الأن (وزارة التضامن الأجتماعي - وزارة الشباب والرياضة - كلية الزراعة جامعة عين شمس - جامعة الازهر - المركز القومي للبحوث - المعهد العالي للتعاون الزراعى - مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بمركز بحوث الصحراء (التايكو) - مؤسسات المجتمع المدني - العديد من الشركات الزراعية الكبرى) وجارى ضم العديد من الوزارات والجامعات والمراكز البحثية والشركات المهتمة بالزراعة والبيئة والتنمية المستدامة لتحالف النخبة لتأهيل شباب الجامعات لسوق العمل ودعم الفلاح والمستثمر فى شتى ربوع مصر وجارى التنسيق لتحديد موعد توقيع بروتكول تحالف النخبة قريبا والعمل به فى جميع المحافظات قريبا .



