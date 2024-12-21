أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لمفتي الديار المصرية

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية" ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الإنسان أساس بناء الأوطان" حاضر فيها الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية 140 ضابطًا من مختلف الرتب من الدارسين بالدورات التدريبية الأساسية المنعقدة حاليا بمعهدي "القادة - الضباط" التابعين لكلية التدريب والتنمية.

تناولت الندوة المحاور الرئيسية لبناء المواطن عقائديا ومسلكيا في إطار الدور المجتمعى للوزارة، وتناول المفتي أهمية غرس مفهوم الولاء للوطن فى الأجيال الجديدة، وتنشيط الذاكرة الوطنية للأجيال في ظل التحديات التي تهدد الأمن القومي للدولة المصرية على المحاور الداخلية والإقليمية والدولية.

كما أشاد بتضحيات وجهود رجال الشرطة التى قدموها لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، مؤكدًا على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين، مشيرًا إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

ووجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، باتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.

ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة جميع الحضور من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن الوطن ومقدراته.