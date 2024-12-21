في يومها العالمي.. 6 فوائد مهمة لممارسة كرة السلة

تعد رياضة كرة السلة من الرياضات المحببة لدى عدد كبير من الأشخاص، وذلك لمميزاتها وفوائدها المتعددة التي تعود بالنفع على من يمارسها باستمرار بالحصول على طاقة إيجابية ونشاط دائم، بالإضافة إلى رياضة خفيفة سهلة الفوز بها في البطولات المختلفة، وبمناسبة اليوم العالمي لرياضة كرة السلة نبرز في هذا التقرير فوائد هامة عن ممارسة كرة السلة، وذلك فقا لما نشره موقع " pink villa".

فوائد ممارسة كرة السلة:

خفض الوزن الزائد

ممارسة رياضة كرة السلة لها عامل كبير على تخسيس الوزن الزائد، حيث أثبت أن ممارسة كرة السلة لمدة ساعة واحدة ممكن أن تحرق 630-750 سعرة حرارية في الجسم .

تحسين التوازن

تعمل على بناء القدرة على التحمل وتحسين التوازن والتنسيق، بالإضافة إلى بناء و قوة العضلات.

رفع القدرة على التركيز و الانتباه

رياضة كرة السلة تعمل على تنمية القدرة على التركيز والانضباط الذاتي، وذلك لما تتطلبه هذه الرياضة من تركيز وانتباه لتحقيق الفوز.

تكوين علاقات صداقة

تعتمد على العمل الجماعي مما يؤهل على تكوين صداقات جديدة ورؤيتهم بانتظام بالإضافة إلى بث روح العمل الجماعي.

تحمل المسئولية

رياضة السلة سواء بمفردك أو مع جماعة تساعدك على تعلم تحمل المسئولية في حياتك الشخصية، بالإضافة إلى أنه عندما تلعب مع فريق فأنك مسئول أمامهم بتحقيق الفوز.



أهمية الثقة بالنفس

ممارسة الرياضة مثل كرة السلة لها أهمية كبيرة، وتأثير جيد على زيادة الثقة بالنفس من خلال الاعتماد على النفس في إدخال الكرة في السلة وتحقيق الفوز على الفريق المنافس.