بالفيديو.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء في الأسبوع الأول من فصل الشتاء.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم الأول من فصل الشتاء سيشهد فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ولن تكون مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.

وأوضحت غانم، أن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة خاصة في فترات الليل، وستصل لـ5 درجات على بعض المحافظات، قد تصل البرودة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن البلاد ستتأثر بالكتل الهوائية الباردة القادمة من أوروبا على مدار أيام الأسبوع من فصل الشتاء.