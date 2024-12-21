دوري أبطال إفريقيا.. استبعاد عمر كمال وعودة شوبير لقائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عمر كمال عبد الواحد من قائمة الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة استبعاد عمر كمال عبدالواحد بعد الإصابة بقطع في شريان اليد رغم مشاركة اللاعب في التدريبات مساء الجمعة كما شهدت قائمة الأهلي عودة مصطفى شوبير حارس المرمى بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

قائمة الأهلي في مباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير -حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي – محمود كهربا.

ترتيب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين بعد الفوز على استاد أبيدجان بنتيجة 4-2 والتعادل السلبي مع أورلاندو بيراتس الذي تصدر المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 لقاءات بعد فوز وتعادلين.

المران الأخير للأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وينطلق المران في السابعة مساءً على استاد القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".‏