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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة: 6.9 مليار جنيه استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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صرحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لتلك المشروعات بلغت 6.9 مليار جنيه، موزعة على المشروعات الجارية والمنفذة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وقالت محافظ البحيرة، إنه بلغ إجمالي المشروعات بقطاع مياه الشرب 6 مشروعات بتكلفة إجمالية 635 مليون جنيه، تم الانتهاء مشروع واحد منها وجار تنفيذ 5 مشروعات أخرى، وفى قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من مشروعين وجار تنفيذ 47 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6.26 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة تواصل العمل الجاد لدعم البنية التحتية وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتوافق مع أعلى المعايير لضمان حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والشركات المعنية، مشددة على أهمية متابعة التنفيذ الميداني لتلك المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
 

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