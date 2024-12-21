أدانت قطر حادث الدهس الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين.
وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم /السبت/ - موقفها الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.. معربة عن تعازيها لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب ألمانيا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت، مساء أمس /الجمعة/، بمقتل شخصين وإصابة نحو 70 آخرين في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" بشرق البلاد.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، وطالبت المواطنين بمغادرة السوق.
بوابة العرب
قطر تدين حادث الدهس في مدينة "ماجديبورج" الألمانية
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أدانت قطر حادث الدهس الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين.
أدانت قطر حادث الدهس الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين.