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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قطر تدين حادث الدهس في مدينة "ماجديبورج" الألمانية

قطر
قطر
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 أدانت قطر حادث الدهس الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين.
وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم /السبت/ - موقفها الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.. معربة عن تعازيها لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب ألمانيا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت، مساء أمس /الجمعة/، بمقتل شخصين وإصابة نحو 70 آخرين في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" بشرق البلاد.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، وطالبت المواطنين بمغادرة السوق.

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