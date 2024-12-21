قطر تدين حادث الدهس في مدينة "ماجديبورج" الألمانية

أدانت قطر حادث الدهس الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم /السبت/ - موقفها الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.. معربة عن تعازيها لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب ألمانيا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت، مساء أمس /الجمعة/، بمقتل شخصين وإصابة نحو 70 آخرين في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" بشرق البلاد.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، وطالبت المواطنين بمغادرة السوق.