في ذكرى ميلاده.. الفنان محمد رضا من الهندسة لعالم الفن

تحل اليوم الموافق ٢١ ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رضا، والذي حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور، من خلال تأدية العديد من الشخصيات الكوميدية.

البداية مع الفن

رغم أن الفنان محمد رضا درس الهندسة التطبيقية، بل وعمل أيضاً في مجال هندسة البترول، إلا أن عشقه للفن جعله يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليحول مسار حياته العملية إلى عشقه الحقيقي "الفن"، ويتأثر بالفنان القدير يوسف وهبي، لتبدأ مسيرته الفنية.

شق طريق الكوميديا فسكن قلوب الجماهير

اشتهر الفنان محمد رضا بالادوار الكوميدية، وتميز في أداؤه الكوميدي بتجسيد الأدوار التي يمزج فيها بين الشرير صاحب القلب الطيب، ليخرج الضحكات بأداء الشر بملامح طفولية ومواقف كوميدية.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان محمد رضا العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "منتهى الفرح، هي والرجال، زقاق المدق، ٣٠ يوم في السجن، وفاء للأبد، بين القصرين، لعبة الحب والجواز، من أجل حبي، وعاد الحب".

وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "قهوة رضا، سبع صنايع، زيارة وديه، ساكن قصادي، أحلام الوحوش، عطش السنين".