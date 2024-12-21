الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /السبت/ عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: (بيت ريما، دير غسانة، عابود، كفر عين، شمال رام الله)، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وفي سياق متصل.. أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "قصرة" جنوب محافظة نابلس.

