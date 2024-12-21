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السبت 21 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /السبت/ عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: (بيت ريما، دير غسانة، عابود، كفر عين، شمال رام الله)، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
وفي سياق متصل.. أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "قصرة" جنوب محافظة نابلس.
 

الاحتلال الإسرائيلي رام الله البيرة