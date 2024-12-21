رابطة العالم الإسلامي تدين حادث الدهس في مدينة "ماجديبورج" الألمانية

أدانت رابطة العالم الإسلامي عملية الدهس التي وقعت في مدينة "ماجديبورج" شرقي ألمانيا، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وجددت الرابطة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /السبت/ - التأكيد على موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه، معربة عن صادق التضامن وخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الألماني.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت، مساء أمس /الجمعة/، بمقتل شخصين وإصابة نحو 70 آخرين في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" بشرق البلاد.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، وطالبت المواطنين بمغادرة السوق.