مجمع الأقاليم العليا الإنجيلي يعقد لقاء مجتمعي

عقدت لجنة الحوار بمجمع الأقاليم العليا الإنجيلي لقاء مجتمعي، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بقوص، تحت عنوان: ”القيم المجتمعية وأثرها في بناء مجتمع متماسك“. ناقش اللقاء ثلاث قضايا مهمة: محاربة الإدمان، محاربة الثأر، والتأكيد على الكرم والضيافة.



قدم الكلمات الرئيسية بحسب ترتيب المتكلمين: الشيخ الحريري علي، القس ولسن نجيب، الشيخ رمضان أحمد، و القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي.

قاد الحوار القس مايكل موسى رئيس لجنة الحوار بمجمع الأقاليم العليا الإنجيلي. كما قدم القس بسخرون حلمي راعي الكنيسة الإنجيلية في قوص ترحيبا خاصا بالضيوف المشاركين.

اتسم الحوار بالروح الطيبة والمداخلات والمشاركات الإيجابية من الحضور. حيث أكد الجميع على أهمية هذه اللقاءات ودورها المؤثر في تعزيز قيم التواصل والحوار.