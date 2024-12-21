أبرزهم رمضان صبحي.. تعرف على غيابات بيراميدز أمام الإسماعيلي

يلتقي فريق بيراميدز مع مضيفه الإسماعيلي في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك الإسماعيلي 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

غيابات بيراميدز أمام الإسماعيلي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن غيابات فريق الكرة والإصابات في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

أوضح "المنيري" أن استبعاد رمضان صبحي جاء بسبب معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، ويتم تجهيزه حاليا للعودة قريباً.

وكشف أن استبعاد مهند لاشين من اللقاء بسبب معاناة لاعب الوسط من جزع في الركبة، ويخضع حاليا للتأهيل.

ويغيب كذلك محمود دونجا لاعب الوسط بسبب إصابة على مستوى الركبة، ويتم حاليا تقييم حالته الطبية لتحديد المرحلة المقبلة من برنامجه العلاجي.

ويغيب كذلك الثنائي يوسف أوباما وبلاتي توريه عن لقاء الإسماعيلي، رغم عودتهما من الإصابة حيث كان يعاني أوباما من رشح في الركبة، ويعاني بلاتي من مزق في الخلفية، وعاد الثنائي للتدريبات الجماعية، وجاء استبعادهما حتى اكتمال اللياقة البدنية.

يذكر أن الفريق يفتقد كذلك لجهود المدافع محمود مرعي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.

قائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.



حكام مباراة بيراميدز والإسماعيلي



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من دوري نايل المصري.

ويقود عبد العزيز السيد المباراة ويعاونه أحمد توفيق طلب وشهاب راشد، جلال أحمد حكما رابعا، ويقود تقنية الفار علاء صبري ومحمد عبد الحافظ.