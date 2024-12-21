الحوثي تؤكد مواصلتها استهداف المقرات الحيوية والعسكرية الإسرائيلية

أصدرت جماعة أنصار الله الحوثي، اليوم السبت، بيانا أكدت خلاله مواصلتها استهداف المقرات الحيوية والعسكرية الإسرائيليةـ وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت أكثر من 200 صاروخ ونحو 170 طائرة مسيرة تجاه إسرائيل منذ بدء الهجمات في نوفمبر 2023. وتستمر الجماعة في استهداف إسرائيل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كدعم للفلسطينيين في قطاع غزة.

صباح اليوم السبت، أطلقت الجماعة صاروخًا باليستيًا فرط صوتي على منطقة يافا وسط تل أبيب، مما أسفر عن إصابة 33 شخصًا بجروح طفيفة، وفقًا للتقارير، بعد فشل محاولات اعتراض الصاروخ.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن إنذارات أُطلقت في وسط إسرائيل عقب الهجوم، مع الإشارة إلى أن محاولات الاعتراض لم تنجح، مشيرًا إلى أن التفاصيل ما زالت قيد التحقيق.

من جانبها، أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" نقل المصابين إلى المستشفيات بعد تعرضهم لإصابات طفيفة.

وفي بيان له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت "هدفًا عسكريًا إسرائيليًا" في يافا باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الصاروخ سقط في منطقة بني براك شرقي تل أبيب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن يوم الخميس عن تنفيذ غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة للحوثيين في اليمن، وذلك بعد اعتراض صاروخ أطلقته الجماعة في وقت سابق.