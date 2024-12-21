تعليم الفيوم يشهد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

كلف الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اليوم السبت، الدكتور محمد عبد القوي مدير عام إدارة يوسف الصديق التعليمية والدكتور محمد البطران وكيل إدارة يوسف الصديق وفريق العمل بالإدارة، وعدد من طلاب مدارس إدارة يوسف الصديق التعليمية، بالمشاركة باحتفالية تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى تلك الاحتفالية الفريدة على مستوى الجمهورية ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، بمعبد قصر قارون بيوسف الصديق في محافظة الفيوم.

وتحتفل محافظة الفيوم بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون والذي يمثل حدثا فلكيا فريدا يتكرر في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام.

جدير بالذكر أن معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وكان مخصصا لعبادة الإله سوبك إله الفيوم في العصور الفرعونية، وأُطلق عليه في العصور الإسلامية قصر قارون لقربه من بحيرة قارون، وكانت غرف القصر تستخدم لتخزين الغلال، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على المعبد صبيحة الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام ظاهرة معمارية فلكية فريدة حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد تزامنا مع بداية الانقلاب الشتوى، الذي يعد إيذانًا ببدء فصل الشتاء فى نصف الكرة الشمالي.

inbound9194967737973401637

inbound5971170809885894429