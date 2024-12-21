ads
السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

"الخارجية التشيكية" تدين حادث الدهس بسوق لعيد الميلاد شرق ألمانيا

التشيك
التشيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت وزارة الخارجية التشيكية حادث الدهس الذي وقع في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" شرق ألمانيا خلال الساعات الماضية وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وأعربت الوزارة - حسبما نقل (راديو براغ الدولي) اليوم /السبت/ - عن تعازيها لأسر الضحايا، مشيرة إلى أنه ليس لديها معلومات حتى الآن عما إذا كان مواطنون تشيكيون قد قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.
من جانبه.. أكد وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان، أنه لا يوجد خطر وشيك في البلاد، وأنه تم نشر عدد إضافي من قوات الشرطة في الشوارع وحول الأهداف المحتملة لأي هجوم.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت مساء أمس /الجمعة/ بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج بشرق ألمانيا.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، وطالبت المواطنين بمغادرة السوق.

الخارجية التشيكية ألمانيا ماجديبورج حادث الدهس