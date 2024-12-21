"الخارجية التشيكية" تدين حادث الدهس بسوق لعيد الميلاد شرق ألمانيا

السبت 21/ديسمبر/2024 - 11:12 ص

أدانت وزارة الخارجية التشيكية حادث الدهس الذي وقع في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" شرق ألمانيا خلال الساعات الماضية وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت الوزارة - حسبما نقل (راديو براغ الدولي) اليوم /السبت/ - عن تعازيها لأسر الضحايا، مشيرة إلى أنه ليس لديها معلومات حتى الآن عما إذا كان مواطنون تشيكيون قد قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

من جانبه.. أكد وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان، أنه لا يوجد خطر وشيك في البلاد، وأنه تم نشر عدد إضافي من قوات الشرطة في الشوارع وحول الأهداف المحتملة لأي هجوم.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت مساء أمس /الجمعة/ بمقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في حادث دهس وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج بشرق ألمانيا.. وأعلنت الشرطة الألمانية القبض على السائق، وطالبت المواطنين بمغادرة السوق.