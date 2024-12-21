تشاهدون اليوم السبت.. أستون فيلا يتحدى مانشستر سيتي وفرانكفورت "مرموش" يواجه ماينز

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها موقعة مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الإنجليزي ومباريات خليجي 26.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا × مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا beIN Sports HD 1

برينتفورد × نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء

إبسويتش تاون × نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء

وست هام × برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس × آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي × ريال مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو × ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا × أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة × أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تورينو × بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

جنوى × نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي × لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت× سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت × ماينز 05 – الساعة 4:30 beIN Sports HD 5

هوفنهايم × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن × يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا

هولشتاين كيل × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن × فرايبورج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس خليجي 26 والقنوات الناقلة

الكويت × عمان – الساعة 7 مساء على قناة الكويت الرياضية

الإمارات × قطر – الساعة 9 مساء على قناة الكويت الرياضية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة × الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

الإسماعيلي × بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة on time sport.