تكريم فناني مصر.. إلهام شاهين "بين الفن والإنتاج والاشتباك في القضايا الوطنية"

اعتاد نجوم الفن المصري التكريمات خلال المهرجانات الفنية الدولية المختلفة، وعلى مدار عام ٢٠٢٤، كان رموز القوى الناعمة المصرية على منصات التكريم والتتويج، في مختلف مهرجانات المحلية والدولية..

إلهام شاهين

كرم مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي تحت رعاية وزارة الثقافة العراقية، الفنانة المصرية إلهام شاهين، بجائزة إنجاز العمر وذلك عن مشوارها الفني.

جاء التكريم وسط سعادة كبيرة من الفنانة إلهام شاهين، لأنه جاء من الشعب والجمهور العراقي.

المنتجة

قدمت إلهام شاهين مسيرة فنية كبيرة، وأنتجت العديد من الأعمال السينمائية، وسط ظرف استثنائي للسينما، وفترة عصيبة على الصناعة، ولكنها كانت تؤمن بدور للفنان في دعم السينما طوال الوقت.

الاشتباك لصالح القضايا الوطنية

كانت الفنانة شاهين صاحب موقف وطني كبير، بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، وحتى وقتنا الحالي، من دعم الدولة المصرية طوال الوقت، والاشتباك مع كل التيارات المعادية من جماعات الظلام، بكل شجاعة ووطنية، و جسدت بمسلسل "بطلوع الروح"، ما يدور من جماعات الإرهاب.