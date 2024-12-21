الأنبا باسيليوس يتفقد الأنشطة والخدمات بكنيسة مار جرجس ببني مزار

تفقد مساء أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأنشطة والخدمات، بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

جاء ذلك بحضور الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث تفقد الأنبا باسيليوس الأنشطة والخدمات (إيمان ونور، اجتماع الشباب للمرحلة الثانوية، ولقاء مع خدام الانشطة بالكنيسة).

كذلك، أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا مع جميع مسؤولي، وأعضاء الأنشطة الكنسية، مستمعًا لكافة آرائهم، ومقترحاتهم، والتحديات التي تواجههم.

وقدم المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس يوميًا، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدوميهم، مختتمًا كلمته بتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.