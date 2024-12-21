في أول أيام الشتاء.. "الأرصاد": طقس بارد وأمطار خفيفة وشبورة مائية صباحا.. "خبراء" يؤكدون شدته هذا العام.. ويناشدون المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

يبدأ اليوم السبت، رسميًا، فصل الشتاء، حيث كشفت الحسابات الفلكية مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2024، حيث بدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة.

الانقلاب الشتوى

يحدث الانقلاب الشتوى يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية، ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

يكون القطب الشمالي مائل بعيدًا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي، وتصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

بشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب في يوم الانقلاب الشتوي، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق أو غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، في حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب لن يرصد شروق أو غروب للشمس ايضًا، لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم، وهى ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل، وهى أحد أدلة كروية الأرض.

يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر الفجر والشمس تشرق من أقصى الجنوب الشرقى وقوس المسار الظاهرى للشمس في قبة السماء يكون منخفضًا، وعند الظهر " الزوال" تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنة، ومن ثم يأتى غروب الشمس مبكرًا.

بعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء" ظاهريا" في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لبضع الأيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهرى باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الارض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس المقبل.

طقس اليوم السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقسا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

أمطار خفيفة وشبورة مائية

وتابعت الهيئة، أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ومتوقع تأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

يكون البحر المتوسط معتدل إلى مصطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى متر ونصف، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يكون معتدل، حيث يصل إلى مترين ونص إلى متر ونص.

درجات الحرارة اليوم السبت

وأوضحت، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.

شتاء بارد

وبدوره، يقول الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشتاء هذا العام كما تتوقع نماذج التوقعات أنه بارد ممتد قد يتخلله موجات برد قارس وموجات صقيع في أواخر شهر ديسمبر وطوال يناير.

يضيف "فهيم"، أن هناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية سواء الأمطار الخفيفة أو الغزيرة، وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي.

ويستكمل، أن عدد ساعات البرودة حتى الآن ٣ أضعاف نفس الفترة من العام الماضي (تم استيفاء من ٧٠ إلى ٨٠ ساعة في بعض المناطق).

كما يناشد الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، والاهتمام بالتحذيرات التي تطلقها.

ويتابع "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الطقس اليوم مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.