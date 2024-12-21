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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عامل بتهمة النصب علي المواطنين من خلال عدادات الكهرباء بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل بتهمة النصب علي المواطنين والادعاء بقدرته على إصلاح العدادات وتخفيض الاستهلاك بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء صاحب الحساب بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب  (كهربائى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (سلاح أبيض - بعض الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطه – هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

 

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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