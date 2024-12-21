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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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فضائيات

استشاري: نقص فيتامين D قد يتسبب في ظهور أعراض الاكتئاب| فيديو

فيتامين د
فيتامين د
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قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك فرقًا بين الفيتامينات والمعادن الموجودة في جسم الإنسان، إذ إن المعادن تتمثل في الماغنسيوم والزنك والحديد والكالسيوم، بينما تتنوع الفيتامينات مثل فيتامين سي وبي ودي.

وأضافت الصيرفي خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفيتامينات تنقسم إلى نوعين، ذائبة في الماء وغير ذائبة في الماء، موضحة  أن الفيتامينات الذائبة في الماء لا تشكل خطرًا على الجسم، ويتم امتصاصها واستخدام الكمية المطلوبة، بينما يتم التخلص من الباقي.

وتابعت، أن فيتامين سي وفيتامين بي يتم امتصاصهما في الماء، ويتم إخراجهما من الجسم بعد استفادة الجسم منهم، أما الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتامين دي، فيجب تناولها بكميات محدودة لأنها تختزن في الجسم، وزيادتها قد تشكل خطرًا كبيرًا.

وأشارت إلى أن نقص فيتامين دي يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب، آلام في العظام، تساقط الشعر، وضعف المناعة، فضلًا عن تأثيره على صحة القلب، مشددةً على ضرورة أخذ فيتامين دي تحت إشراف طبي في حالة وجود نقص فيه، وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة.

أعراض نقص فيتامين د الفرق بين الفيتامينات والمعادن