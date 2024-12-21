"البحوث الزراعية" ينظم برنامجا تدريبيا حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش بمحافظة سوهاج

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية في مديرية الزراعة بسوهاج تحت عنوان " الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش في الفتره من ٢٣-٢٥ /١٢/ ٢٠٢٤م.

وقالت الدكتورة عزه خفاجي مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش أن خطه المعمل تستهدف رفع كفاءة مهندسي الزراعه ومن ثم المزراعيين بكيفيه الاستخدام الصحيح لمبيد الحشائش تلافيا للأخطاء الشائعة التي تحدث من قبل المزاعيين عند إستخدام المبيد وصولاً إلى الحصول على أكبر نسبه مكافحة للحشائش.

وأضافت خفاجي، انه سيتم عمل دورات تدريبية في كافة ربوع مصر عن الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش، مشيرة الى أن مبيدات الحشائش يمكن أن تسبب خسائر إذا لم تستخدم بصوره صحيحه من حيث المعدل الموصي به واستخدام المبيد على الحشيشه المستهدفه لكل محصول، حيث أن لكل محصول مبيد خاص به ولكل نوع من الحشائش المبيد المتخصص لها فلا يمكن القياس أو الاجتهاد عند استخدام مبيدات الحشائش.

كما أوضح الدكتور عادل فكار وكيل المعمل المركزي لبحوث الحشائش، للارشاد والتدريب أن الدورة تستهدف مهندسي الإرشاد والمكافحة والمزارعين لنقل توصيات وإرشادات المعمل في كيفيه استخدام مبيدات الحشائش بصوره صحيحه وآمنه علي المحصول حتي لا تحدث مشاكل من شأنها التأثير على كفاءة المبيد وفاعليته على الحشائش أو الاضرار بنباتات المحصول.

وأضاف فكار أن الدورة ستتناول التعريف بالحشائش و خسائرها علي الإنتاج الزراعي في مصر وكذلك أنواع آلات الرش وطريقه معايره المبيدات، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة لمكافحة الحشائش في المحاصيل الحقليه والبستانيه والخضر، علاوه على مكافحة الحشائش المتطفله مثل الهالوك في الفول البلدي والحامول في البرسيم، والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.