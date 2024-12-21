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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تركيب 10 آلاف وصلة مياه للأولى بالرعاية في الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم في تركيب عدد (9661) وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياج والأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك على مدار 10 سنوات.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الدكتور ياسر عبد الهادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة. 

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تركيب 9661 وصلة مياه مجانيه إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم محافظة الفيوم الأسر الأولى بالرعاية بقرى الفيوم