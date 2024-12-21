تركيب 10 آلاف وصلة مياه للأولى بالرعاية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم في تركيب عدد (9661) وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياج والأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك على مدار 10 سنوات.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الدكتور ياسر عبد الهادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

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