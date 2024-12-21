احتفالا بالعام الجديد.. واتساب تطلق ميزات تأثيرات اتصال ورسوم متحركة وملصقات حديثة

أفادت شركة واتساب بأنها ستتيح ميزات حديثة جذابة ممتعة لتقوية تجربة الرسائل النصية والمكالمات مع قدوم العام الجديد، ولوقت محدد ، حيث يستطيع مستخدمو واتساب من الاستفادة من تأثيرات الاتصال الحديثة مع بداية العام الجديد أثناء استخدام مكالمات الفيديو.

كما طرحت منصة المراسلة السريعة رسوم متحركة حديثة وعدد ملصقات لتتواكب مع أجواء الاحتفال بالعام الجديد ، أيضا قامت إنستجرام بتقديم مؤخرا ميزة محدودة الوقت أطلق عليها اسم 2024 Collage.

مميزات واتساب للعام الجديد

وبحسب واتساب، أصبح بإمكان المستخدمين الآن إجراء مكالمات فيديو أثناء الأجازات وتطبيق خلفيات وفلاتر وتأثيرات للاحتفال بالعام الجديد، كما له ردود فعل متحركة مؤثرة ، فعندما يتفاعل شخص ما مع رسالة باستخدام رموز تعبيرية خاصة بالحفلات، ستظهر رسوم متحركة من القصاصات الورقية لكل من المرسل والمستقبل.

كما قدمت منصة الرسائل الفورية ملصقات حديثة وتتوفر عدد من الملصقات المخصصة لاحتفالية رأس السنة الجديدة، بالإضافة الي ملصقات الصور الرمزية، التي تتناسب مع موضوع العام الجديد .

وتقول واتساب إن هذه الميزات تمثل استخدام رائع لنقل أمنيات العيد بصورة ممتعة وتفاعلية.

وتنضم هذه الميزات إلى إضافات أخرى على واتساب في الأسابيع الأخيرة، ففي الأسبوع الماضي، طرحت الشركة عدد من التأثيرات لمكالمات الفيديو، ويمكن للمستخدمين الآن الاختيار من بين إجمالي 10 تأثيرات بالاضافة الي ذلك ، يمكن للمستخدمين الآن تحديد مشاركين محددين للمكالمات في مجموعات دون تعطيل الدردشة بصورة كليه .

ميزات جديدة متعددة



لقد قامت واتساب سابقا ، اتاحه مؤشرات الكتابة للتفاعل في الوقت الفعلي في الدردشات ، وبعد وصولها، سيشاهد المستخدمون إشارات بصرية في الدردشات بالاضافة الي صورة الملف الشخصي للمستخدم الذي يكتب في المحادثات الفردية والجماعية.

أيضا نصوص الرسائل الصوتية، وكما يوحي الاسم، يتيح واتساب للمستخدمين نصوص مكتوبة للرسائل الصوتية التي يستقبلونها من الآخرين.

ومع ذلك، يمكن للمتلقي فقط رؤية نص الرسالة الصوتية وليس المرسل ، وتؤكد المنصة على أن النصوص يتم إنشاؤها على الجهاز ولا يمكن لأي شخص آخر سماع أو قراءة محتواها.