اليوم.. بداية فصل الشتاء وتحسن في الأحوال الجوية وانحسار الأمطار ببعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن بداية فصل الشتاء فلكيا اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، ويستمر حتى 89 يومًا.

وأوضحت الأرصاد، أن فرص سقوط الأمطار تلاشت وتشهد الساعات القادمة تحسن في الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجة البحري.

حالة الطقس أول أيام الشتاء

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، أول أيام فصل الشتاء فلكيا، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد البرودة على السواحل الشمالية ويصل لحد السقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكان المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 6 درجة، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 11 درجة.