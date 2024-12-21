بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم في البحيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم 3 من عائلة واحدة، منذ قليل، بحادث تصادم بطريق ( كفر الدوار - أبو المطامير)، أمام قرية سيدي غازي بمحافظة البحيرة ، كما أسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين لمستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم والمتوفين لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بطريق ( أبو المطامير - كفر الدوار)، أمام قرية سيدي غازي، وأسفر الحادث عن وقاة 4 أشخاص وإصابة 3 أخرين.

المصابون هم كلًا من:" مصطفى عبدالحميد قبيسي، 18 عامًا، ومقيم بقرية سيدي غازي، طفلة مجهولة، 13 عامًا، داليا ضاحي السيد، 18 عامًا، مقيمة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية".



وكما أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وهم كل من:" صفاء السيد، 38 عامًا، دنيا ضاحي السيد، 14 عامًا، ياسين ضاحي السيد، 13 عامًا، عبد الرحمن ضاحي السيد، 11 عامًا"، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.